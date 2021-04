«Dr. Doom» om bitcoin: – En selvoppfyllende boble

Den kjente amerikanske professoren Nouriel Roubini - bedre kjent som «Dr. Doom» etter at han forutså finanskrisen i 2008 mener det blir feil å kalle bitcoin valuta.

I et intervju med Bloomberg gjør Roubini det klart hva han mener om kryptovaluta generelt - og spesielt bitcoin.

– Det blir feil å kalle bitcoin og annen kryptovaluta for valuta. Det er ikke en skalerbar form for betaling, og det er ikke brukt av mange nok til at det kvalifiserer som valuta.

Roubini mener bitcoin knapt kan kalles en ressurs.

– Det er bare en selvoppfyllende boble, avslutter han.

