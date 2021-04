Cyclyx, som er et selskap under Agilyx og ExxonMobil, melder tirsdag at selskapet har fått en «ISCC PLUS»-sertifisering for sitt resirkuleringsprogram etter bruk.

Selskapet ønsker å øke resirkulerbarheten til plast fra 10 til 90 prosent, opplyses det.

Sertifiseringen gjør at selskapets kunder kan bekrefte at plastråmaterialet som er anskaffet for deres prosesser, oppfyller betingelsene for etterbruk, og at det er sporbart og kontrollerbart.