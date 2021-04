Verdien på kryptovalutamarkedet passerte for første gang 2 billioner dollar på mandag. Det skriver CNBC. Dette tilsvarer i underkant av 17 billioner, eller 17.000 milliarder, norske kroner, Dette etter at verdien på den nest største kryptovalutaen, ether, har steget markant i verdi den siste perioden.

Til tross for et enormt antall ulike kryptovalutaer, er det bitcoin som utgjør så mye som halvparten av verdien på markedet for kryptovaluta. Én bitcoin var i mars på det høyeste verdt over 61.000 dollar, men blir tirsdag handlet til rundt 58.000 dollar.

Det er nemlig kursstigningen på ether som har bidratt til at kryptovalutamarkedet har nådd den nye milepælen. Kursen nådde all-time high tirsdag, og har steget mer enn 180 prosent det siste året.

Den kjente investoren, Mark Cuban, er blant de som er en uttalt tilhenger av ether som et nyttig betalingsmiddel. Ifølge CNBC har Cuban uttalt at ether er «det nærmeste vi kommer en ekte valuta».