Nedgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,19 prosent på Oslo Børs fra start. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner ned 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og et fat brent-olje koster 63,01 dollar, opp 0,64 prosent. WTI-oljen er opp 0,66 prosent til 59,57 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,73 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Ferske tall fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, viser at råoljelagrene i USA falt med 2,6 millioner fat i forrige uke ifølge TDN Direkt.

API-tallene viser videre at bensinlagrene steg med 4,6 millioner fat, mens destillatlagrene økte med 2,8 millioner fat i forrige uke.

«Optimisme for de globale utsiktene har hevet stemningen i råoljemarkedet», skriver analytikere fra banken ANZ i et notat onsdag, ifølge Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina synker 0,5 prosent, og CSI 300 er ned 1,1 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,8 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,6 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,1 prosent, mens Nifty 50 i India stiger 0,6 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges tallene for handelsbalansen i februar frem klokken 14.30 norsk tid.

Tirsdag ble det en pustepause for de toneangivende amerikanske børsene etter at nye rekorder ble satt på mandag, og det endte med nedgang for alle tre.

Dow Jones endte ned 0,29 prosent til 33.430,84 poeng.

S&P 500 falt 0,10 prosent til 4.073,82 poeng.

Nasdaq Composite stengte ned 0,05 prosent til 13.698,38 poeng.

Financial Times skriver at omtrent 40 prosent av voksne i USA har mottatt minst en dose av vaksinen og Joe Biden mener at flere voksne skal kvalifisere til vaksinering allerede fra 19. april, to uker tidligere enn planlagt.

Det ga bred oppgang for «gjenåpningsaksjer» tirsdag. Flyselskapene United Airlines og Delta Air Lines endte opp henholdsvis 0,3 prosent og 2,8 prosent. Carnival og Norwegian Cruise Line steg på sin side henholdsvis 1,8 prosent og 4,4 prosent.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger Kahoot frem en kvartalsoppdatering 07.30.

Tirsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2 prosent til 1071,73 poeng, som er ny toppnotering for børsen. Siste «all-time high» ble nådd 15. mars da børsen stengte på 1064,91 poeng.

Gasstransportselskapet BW Epic Kosan Ltd. ble tirsdagens soleklare vinner og steg 55,2 prosent. Selskapet er en sammenslåing av tidligere Epic Gas og Laurizen Kosan.

Kahoot steg også 6,4 prosent dagen før kvartalsoppdateringen, blant annet etter at selskapet meldte om to nye direktører.