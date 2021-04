SEB nedgraderer Borregaard-aksjen

SEB nedgraderer sin anbefaling på Borregaard-aksjen, hvor meglerhuset nå anbefaler salg med et uendret kursmål på 165 kroner.

Det skriver TDN Direkt onsdag og viser til en analyse fra meglerhuset.

«Som følge av den sterke aksjekursutviklingen finner vi risk/rewarden til å være mindre attraktiv og nedgraderer til selg med et uendret kursmål på 165 kroner Borregaard-aksjen», skriver SEB.

Meglerhuset trekker frem mulighet for lavere enn ventet førstekvartalstall og utsikter, økte kostnader til tre, energi og frakt samt markedsrotasjonen til verdiaksjer som potensielle negative triggere for aksjen.

«Borregaard handler på all-time-high 12-måneders forward-multipler på 16x selskapsverdi/ebitda og 30x PER, noe som er godt over viktige sammenlignbare selskaper innen industrien. Det er også henholdsvis drøye 90 og 100 prosent over sitt eget historiske gjennomsnitt», begrunner SEB, som kun gjør mindre endringer i sine estimater, skriver TDN.