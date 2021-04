Oljefondets første fornybarkjøp

Norges Bank Investment Management kjøper 50 prosent av vindparken Borssele 1& 2 i Nederland. NBIM betaler 1,375 milliarder euro for andelen. Selger er Ørsted A/S, som vil fortsette som deleier og operatør.

– Vi er begeistret over å ha foretatt vår første investeringer i unotert, fornybar energi-infrastruktur, og er glade for å bli partner med Ørsted, markedsleder i offshore-vind, sier Mie Holstad, sjef for investeringer i realaktiva i NBIM.

– Borssele 1 & 2 er et høykvalitets offshore vind-aktiva, og oppkjøpet er på linje med vår strategi om å bygge en høykvalitets portefølje med vind- og solenergi. Unotert fornybar energiinfrastruktur er et godt supplement til vår eksisterende eiendomsportefølje, og vi trekker på vår lange erfaring med direkteinvesteringer.

Vindparken har en installert kapasitet på 752 MW og produserer energi svarende til en million nederlandske husholdninger.

– Jeg har tidligere sagt at prisen på denne type investeringer er høy, og det er den jo, sier NBIM-sjef Nicolai Tangen.

Derfor sto NBIM over de første prosjektene de så på. NBIM vurderte åtte prosjekter i 2020.

– Diversifiseringseffekten av denne investeringen alene er ikke så stor. Diversifiseringseffekten vil øke etter hvert som aktivaklassen øker, sier Tangen.

NBIM kan i alt investere for 120 milliarder kroner på fornybar infrastruktur. Hele Oljefondet er nå på 11.200 milliarder kroner.