Meglerhus venter mer enn dobling i Aker Offshore Wind-aksjen

Meglerhuset Kepler Cheuvreux har tatt opp dekning av Aker Offshore Wind med en kjøpsanbefaling og kursmål på 16 kroner på aksjen, skriver TDN Direkt og viser til en oppdatering fra meglerhuset.

Til sammenlikning omsettes aksjen for syv kroner på Oslo Børs onsdag. Det vil si at Kepler venter en kursoppgang på 128 prosent.

Kepler Cheuvreux beskriver Aker Offshore Wind som en av to markedsledende innen kommersialisering av flytende havvindkraftverk globalt. Videre fremhever meglerhuset at selskapets hovedfokus er å senke energikostnader over levetiden (LCOE) for sitt flytende vindkonsept til 50 euro pr. megawattimer (MWh), noe som vil gjøre det konkurransedyktig med antatte fremtidige kostnader for bunnfaste havvindinstallasjoner, skriver TDN.

«Vi har delt vår verdsettelse i to hoveddeler: de identifiserte kommende lisensrundene annonsert av selskapet og en forventet utviklingsplan frem til 2050. Oppsummert er vår verdsettelse 16 kroner pr. aksje, og dermed ser vi på dagens verdsettelse i markedet som veldig attraktiv», skriver Kepler Cheuvreux i oppdateringen.