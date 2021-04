Sebastian (39) fra Holmlia gjør suksess som gründer i Sverige

Han gikk all in; Solgte leiligheten i Oslo i 2014 og leide en ettroms i Stockholm - for der er det mye lettere å lykkes som gründer. Han måtte akseptere at kjæresten flyttet til Island med deres datter. Nå har Kameo snart 40 ansatte med kontorer i Oslo, Stockholm og København.

Kameo er en plattform for folkefinansiering av lån til eiendomsprosjekter i Skandinavia. Til nå har rundt 25.000 investorer lånt ut 1,2 milliarder kroner i spennet 500 kroner til 80 millioner kroner. Av disse har kun to investorer tapt pengene sine.

– Til nå har investorene fått en avkastning på nesten 10 prosent i året.

I denne episoden av Veien hit forteller Sebastian om alt fra klassereisen fra Holmlia til svømmebassenget i Spania, hvorfor det er langt enklere å lykkes som gründer i Sverige, om bonden på traktor som til stadighet ringer på Facetime uten å vite det selv, og om veien videre mot børsnotering av Kameo i Oslo eller Stockholm.

