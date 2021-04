Mot opptur fra start på Oslo Børs

Kepler Cheuvreux har tatt opp dekning av Aker Offshore Wind. Det har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner. Meglerhuset beskriver Røkke-aksjen som en av to markedsledende innen kommersialisering av flytende havvindkraftverk globalt. Aksjen klatret 5,9 prosent og sluttet på 7,16 kroner.

Norsk Hydro utforsker potensialet for å utvikle og drifte hydrogenanlegg. Selskapet gjør dette for å møte stor intern etterspørsel, betjene et eksternt marked og utnytte sin industrielle- og fornybarkompetanse. Aksjen endte uforandret på 53,50 kroner.

Finanskalender

Resultat pr. 1. kv.:

Stolt-Nielsen: Kl. 08.30, Teams kl. 15.00

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligprisstatistikk, kl. 11.00

Japan: Driftsbalanse februar, kl. 00.50

Tyskland: Industriordrer februar, kl. 08.00

Sverige: Forbrukerkonsum februar, kl. 09.30

Sverige: Industriordrer februar, kl. 09.30

Sverige: BNP-indikator februar, kl. 09.30

Tyskland: VDMA maskinordrer februar, kl. 10.00

ØMU: Boligprisindeks 4. kv., kl. 11.00

ØMU: PPI februar, kl. 11.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

OBOS Eiendom: Obligasjonseiermøte

Kalera: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

CrayoNano: Presentasjon om selskapets utvikling, kl. 13.00

USA: Fed-sjef Jerome Powell taler ved IMF-debatt om global økonomi, kl. 18.00