Et blodrødt coronaår for Forte Fondsforvaltning: Gikk fra 1,9 mill. i pluss til 4,3 mill. i minus

Pandemien har gått kraftig utover Forte Forvaltning. Driftsinntektene falt med nesten 10 millioner kroner fra 2019, og med bortimot uendrede driftskostnader blir driftsresultatet blodrødt.

Driftsresultatet for 2020 endte på minus 5,8 millioner kroner – en nedgang på 8 millioner kroner sammenlignet med 2019. Dette reduserte egenkapitalen fra 13,4 millioner kroner til 11,0 millioner kroner.

Nye navn inn på ledersiden

Etter Forte Kreditt-fiaskoen hadde fondet behov for ny ledelse, og i høst kunne Finansavisen melde om at de hentet tidligere visesentralbanksjef Egil Matsen og bankveteran Finn Haugan. Planen er å mangedoble Forte og de sikter på å ligge på lik linje med Holberg-fondene.

– Jeg ble for ett år siden kontaktet av Torsvik og Erikstad, som ønsket bidrag til å kommersialisere et forvaltningskonsept. Min oppgave var å finne en plattform for produktet, som nå skal materialisere seg som et produkt i Forte, sa Haugan til Finansavisen i november.