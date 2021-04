Dette skjer i dag - fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 9. april

Seriegründer Idar Vollvik lanserer egen kryptovaluta. Det skjer gjennom selskapet Geddit, Vollviks nye store prosjekt som baserer seg på en Pokemon Go-inspirert mobilapp.

Vollvik sier han har vært skeptiker og avventende til hele kryptovalutabransjen i mange år.

Han sier han også har vært redd for å være for sent ute til å nå krytohypen. Nå mener han imidlertid at hype-toppen ikke er nådd ennå.

Stjerneforvalterne Trond Tviberg og Trond Horneland bommet med aksjeplukkingen i fjor.

Hedgefondet Sector Healthcare fikk en avkastning på minus 5,6 prosent, mens referanseindeksen steg 8,5 prosent. Forvalterne ble altså slått med 14 prosentpoeng.

Horneland innrømmer det han kaller svak stock picking. Samtidig peker han på et vanskelig klima for fondets markedsnøytrale, verdiorienterte stil.

Markedet for sjøhytter koker, og eiendommene i skjærgården rives unna i rekordfart. På Røsholmen utenfor Kragerø er en eiendom til 27,5 millioner kroner solgt etter bare én uke.

Den består av hovedhus på 95 kvadrat og fem mindre, men godt vedlikeholdte tilleggsbygg – og man trenger båt for å komme frem.

Ronny Jørstad, daglig leder og eiendomsmegler i Aktiv Kragerø, sier det er veldig mange flere nordmenn som søker kortreist hytte, og at presset i markedet er stort.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Senterpartiet, som vil snu hver stein for å reversere taxireformen fra november i fjor.

Prisene er mer enn halvert, og det er flere tilbydere og konkurrenter. Men Arnstad mener regjeringen ødelegger en hel næring under en pandemi.

Alle vet at etterspørselen etter drosje er på et minimumsnivå fordi trafikken er borte. Hvordan reformen virker kan man ikke si noe om under slike pandemiforhold. At Arnstad later som hun ikke forstår det, er bare trist, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs falt torsdag 0,3 prosent til 1.063 poeng.

En dollar kostet 8 kroner og 49 øre, mens en euro kostet 10 kroner og 10 øre.