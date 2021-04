Mot oppgang på ukens siste handelsdag

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger an til en oppgang i området 0,3 prosent, viser førhandelen til IG trading fredag morgen.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenrapport at meglerhuset venter at børsen vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet 0 til 0,4 prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,7 prosent, og CSI 300 faller 1,3 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,7 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller ned 0,3 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,1 prosent, mens Nifty 50 i India faller 0,2 prosent.

Den blandede utviklingen kommer i etterkant av at den amerikanske samleindeksen S&P 500 nådde en ny toppnotering på Wall Street.

S&P 500 klatret torsdag mot nye rekorder, til tross for at en rapport viste at 16.000 flere amerikanere søkte om ledighetstrygd i uken frem til 3. april, sammenlignet med uken før. Indeksen endte opp 0,42 prosent til 4.097,17, en rekordnotering for den toneangivende indeksen.

«Jobless claims viser markedet at ting kanskje ikke er så sterkt som folk tror, og at vi fremdeles er et stykke unna en gjeninnhenting,» uttalte investeringsstrateg Tim Ghriskey i Inverness Counsel ifølge Reuters.

Produsentprisene (PPI) i Kina var opp 4,4 prosent i mars på årsbasis, melder TDN Direkt. Det var på forhånd ventet at produsentprisene ville være opp 3,5 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

I foregående måned var produsentprisene opp 1,7 prosent på årsbasis.

Olje

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) faller i løpet av natten 0,2 prosent til 63,11 dollar pr. fat fredag morgen.

WTI-oljen omsettes for 59,64 dollar fatet.

Ifølge Reuters er prisene på vei til en nedgang på mellom to og tre prosent denne uken etter at oljekartellet OPEC og dets samarbeidspartnere (til sammen OPEC+) torsdag ble enige om å gradvis øke oljeproduksjonen i mai, juni og juli.

Etter onsdagens oljelagertall fra USA ble det lagt særlig vekt på oppgangen i bensinlagre på fire millioner fat, som øker bekymringene om at et økende antall nye smittetilfeller kan påvirke etterspørselsutsiktene, og dermed gi en volatil oljepris.

Australia har ifølge Reuters redusert ordren på Astra Zeneca-vaksiner som følge av frykt for blodpropp. Landet har nedjustert ordren fra 50 til 40 millioner doser, og det er ventet at Australia vil øke bestillingen av Pfizer-vaksiner i stedet.

Brannen på en offshore oljeplattform i nordre Kina, der tre personer er meldt savnet, pågår fremdeles torsdag etter å ha begynt mandag. Plattformen er styrt av CNOOC Ltd. Det skal være usikkert hvor mye olje som har sluppet ut i havet fra plattformen.

Wall Street

Wall Street virker å ha tatt godt i mot sentralbanksjef Jerome Powells betryggende ord, og de tre toneangivende indeksene endte i grønt torsdag kveld.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,42 prosent til en ny toppnotering.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte opp 1,0 prosent.

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 0,2 prosent.

Dagen etter Fed Minutes, der den amerikanske sentralbanken oppsummerte finans- og pengepolitikken fra mars, gikk sentralbanksjef Jerome Powell ut for å betrygge markedet. Wall Street har uttrykt bekymringer for den økende inflasjonen, som følge av at det offentlige har spyttet mye penger inn i markedet det siste året.