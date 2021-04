Meglerhus oppjusterer Sparebank 1 SR-Bank og SMN

ABG Sundal Collier oppgraderer anbefalingen på både Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank fra hold til kjøp, skriver TDN Direkt fredag og viser til oppdateringer fra meglerhuset fredag.

Sparebank 1 SMN-kursmålet oppjusteres til 121 kroner fra 101 kroner, mens Sparebank 1 SR-Bank-kursmålet høynes til 123 kroner fra 96 kroner.

For Sparebank 1 SMN holdes estimatene for 2021 uendret, mens de oppjusteres for 2022 som følge av forventinger om økte gebyr- og netto renteinntekter.

For Sparebank 1 SR-Bank nedjusteres 2021-estimatene som følge av høyere kostnadsestimat, mens 2022-estimatene oppjusteres som følge av forventning om høyere netto renteinntekter.

Meglerhuset foretrekker Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank foran DNB ettersom meglerhuset mener de to førstnevnte handles med uberettiget rabatt, både i absolutte og relative termer, skriver TDN.