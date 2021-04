Hegnar: – Det er for mange tilbud fra selskaper som er litt tvilsomme

Det er relativ flat utvikling på Oslo Børs fredag og det er heller ingen store utslag i oljeprisen. På toppen av vinnerlisten på hovedindeksen troner Northern Drilling med en oppgang på rundt 16 prosent, og helseselskapet BerGenBio følger rett bak med en oppgang på rundt 12 prosent. Det får Trygve Hegnar til å stusse i fredagens TV-sending.

– Northern Drilling er jo egentlig et fallert drilling-selskap der kursen falt rundt 90 prosent. Nå har det kommet inn en som har kjøpt aksjer for 5-6 millioner, som er ingenting. Det har skapt liv i en nesten død aksje, sier Hegnar.

– Det samme skjer i BerGenBio, som egentlig ingen bryr seg om, men der kom det en melding før i dag som gjør at det suser oppover vinnerlisten.

Røkke og Euronext Growth

Aker Clean Hydrogen utmerker seg også på vinnerlisten og stiger rundt 6 prosent. Fornybar-aksjen falt kraftig etter emisjonen i begynnelsen av mars, men har siden slutten av mars vært på stigende kurs og vaker rundt 12 kroner.

– Selskapet er på en måte ingenting, og de som tror at alt Røkke tar i er penger, syntes nok det var litt surt at kursen falt, sier Hegnar.

Det har også strømmet til med nye selskaper på markedet der Aker Clean Hydrogen er notert, nemlig Euronext Growth. I fjor ble det notert 57 nye selskaper på markedsplassen, og i år har over 20 nye selskaper funnet veien dit.

– Det er masse interesse for disse nye selskapene, og det vil bli et problem med at det er for mange selskaper som prises for høyt. Det går ikke i lengden, og det er for mange tilbud av selskaper som er litt tvilsomme.