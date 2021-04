Byron Wien er en amerikansk investor og nestleder i Blackstone Advisory Partners, et datterselskap av The Blackstone Group. Han har også jobbet som sjefstrateg Morgan Stanley i 21 år, og følger aksjemarkedet tett. Nå mener han at markedet kan bli rammet av en korreksjon på kort sikt før bull-markedet igjen vil skyte fart.

«Kanskje glir det over, men markedet er høyt priset og farene ligger foran oss. Det er på tide å trå varsomt, spesielt når det ligger an til høyere renter», uttaler Wien til CNBCs «Squawk on the Street».

Investoren mener at inflasjonen vil skyte fart raskere enn de fleste prognosene. Det vil medføre at Federal Reserve strammer inn pengepolitikken tidligere enn antatt. Et av faresignalene var fredagens økning i produsentprisene, som ifølge Wien er en urovekkende indikator på stigende inflasjon. Raskt stigende inflasjon vil kunne utløse salg i markedet og føre til en korreksjon på 10 prosent.

«Jeg tror vi vil kunne se det fallet, kanskje mer, men på et grunnleggende nivå tror jeg markedet er veldig sterkt. Derfor vil bull-markedet igjen skyte fart, og jeg tror vi vil avslutte året på et høyere nivå enn der vi er akkurat nå», sier Wien.

Mer konkret mener han at S&P 500 vil kunne avslutte året på 4.500 poeng. Fredag steg indeksen 0,8 prosent til 4.128,77 poeng, og innkasserer dermed tredje strake rekordnotering på rad. Hovedgrunnen til det positive synet på lengre sikt er at den økonomiske oppturen vi ser i USA nå vil vare i mange år, ifølge investoren.