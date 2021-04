SpareBank 1 Markets anbefaler 9 aksjer

- - - - - - - -

I løpet av forrige uke gikk ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets opp 1,1 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,9 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 13,2 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 8,3 prosent.

De aksjene som gjorde det best i forrige uke var Zalaris og Cadeler som klatret henholdsvis 5,2 prosent og 5,1 prosent. Verst gikk det med Equinor som falt 4,3 prosent.

Denne uken velger meglerhuset å kvitte seg med Equinor. Siden aksjen ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av januar har den gått opp 11,4 prosent.

De to aksjene i porteføljen som har levert best avkastning i 2021 er Protector Forsikring og Zalaris. På litt over tre måneder har de gått opp henholdsvis 49,3 prosent og 31 prosent.