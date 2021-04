Alibaba stiger kraftig tross rekordbot

På lørdag ble det kjent at den kinesiske netthandelsgiganten Alibaba mottok en bot på over 23 milliarder kroner fra kinesiske myndigheter for monopolvirksomhet.

Boten er den største av sin art i kinesisk historie, ifølge Reuters.

Det skremte imidlertid ikke investorene, som sendte aksjen opp over seks prosent i morgentimene mandag.

Financial Times skriver at oppgangen på selskapets Hong Kong-noterte aksjer kommer i etterkant av en analytikerkonferanse, der selskapets ledelse sa at de ikke vet om noen andre spesifikke undersøkelser av selskapet.

«Annet enn fusjoneringsundersøkelsen er vi ikke kjent med noen andre granskninger,» sa konserndirektør Joe Tsai i en samtale med analytikere, og la til at selskapet er glad for å kunne legge saken bak seg.

Boten på 23,6 milliarder kroner skal tilsvare fire prosent av selskapets totale omsetning i 2019.

Selskapets grunnlegger Jack Ma kritiserte kinesiske myndigheter i høst for å hindre den teknologiske utviklingen. Ma forsvant fra offentligheten i fire måneder etter utsagnet, og den planlagte børsnoteringen av Alibabas selskap for betalingstjenester, Ant Group, ble stanset.