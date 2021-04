Inntjeningsbonanza i vente – tallene kommer denne uken

Stadig nye rekorder for Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq takket være vaksineringsoptimisme og stimuliprogrammer preger stemningen på Wall Street før resultatsesongen for første kvartal sparkes i gang.

En rekke store amerikanske banker og finansforetak skal rapportere resultatene i første kvartal denne uken, og vil gi investorene en indikasjon på hvor sterk fortjenesten har vært i starten av 2021. JP Morgan Chase, Goldman Sachs og Wells Fargo skal i ilden på onsdag, mens Bank of America og BlackRock legger frem tall på torsdag, ifølge MarketsInsider.

Analyseselskapet FactSet har på forhånd beregnet at den totale inntjeningen for S&P 500 ligger an til å øke med 24,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge CNN.

For finanssektoren forventer FactSet at inntjeningen vil øke med nesten 80 prosent fra første kvartal i 2020.





Bred oppgang for bank

Flere bankaksjer har steget så langt i år, ettersom de langsiktige rentene har tatt seg opp. Det gjør at bankenes utlån blir mer lønnsomme og at marginene øker. Et godt eksempel er Financial Select Sector SPDR, en ETF som inneholder de fleste av de store amerikanske bankaksjene, som er opp nesten 20 prosent i år.

«Tonen kommer til å bli positiv. Vi begynner å se fordelene ved at økonomien bedrer seg, og at bankene har mer spillerom med stigende renter», uttaler Ken Leon, direktør for aksjeanalyse ved CFRA Research til CNN.

Leon legger til at bankene også vil dra nytte av at flere blir vaksinert, som vil øke bankenes porteføljer med kredittkort, studielån og automatiske utlån. Han mener også at boligmarkedet trolig også vil forbli sterkt.