Powell: – Vi kan se et krakk i krypto

Myndigheter verden over kan starte å legge en demper på bruken av bitcoin og andre kryptovalutaer. Det tror konsernsjef i en av verdens største kryptobørser.

Flere offentlige stemmer – deriblant USAs finansminister Janet Yellen og Den europeiske sentralbankens Christine Lagarde – har latt alarmene ringe angående bruken av bitcoin for hvitvasking av penger, finansiering for terrorister og andre illegale aktiviteter.

– Jeg tror det kan komme et krakk, sier Jesse Powell, konsernsjef i Kraken – verdens fjerde største kryptobørs – i et intervju med CNBC.

Bitcoin ser imidlertid ikke ut til å legge noen demper på stigningen. Kryptovalutaen beveger seg farlig nære ny toppnotering og koster i skrivende stund 60.040 dollar pr. «mynt».

– Kan skade krytpo

Kraken-sjefen ser med skeptiske øyne på amerikanske myndigheters forslag om å innføre ID-sjekk dersom privatpersoner gjennomfører transaksjoner på over 3.000 dollar.

– Noe slikt kan virkelig skade krypto og drepe det originale bruksområdet; nemlig å gjøre finansielle tjenester tilgjengelig for alle, sier Powell.

Krypto har fått et noe svertet rykte ettersom det er mye hemmelighold i transaksjonene. Man kan se hvor pengene blir overført, men ikke hvem som sender eller mottar dem.

– Jeg håper amerikanske og internasjonale regulatoriske myndigheter ikke ser for trangsynt på dette. Andre land, spesielt Kina, tar krypto svært alvorlig og ser langsiktig på det, sier kryptotoppen.

Han mener USA har et for kortsiktig perspektiv og lar seg presse av banker og andre finansinstitusjoner som kan tape på at krypto kan bli stort.

– Jeg tror også det kan være for sent. Det kan være at «katta er ute av sekken» og at dersom man forbyr det nå, vil man bare gjøre det mer attraktivt. Det vil i alle fall sende et budskap om at myndighetene ser på det som et bedre alternativ enn deres egen valuta, sier Powell.