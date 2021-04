Oljefondssatsing kastes ut av S&P

Adani Ports & Special Economic Zone fjernes fra bærekraftsindeksen til S&P Dow Jones Indices på grunn av selskapets forbindelse med militærledelsen i Myanmar som er anklaget for brudd på menneskerettighetene. Det melder Reuters tirsdag.

Bygger for 2,5 mrd.

Adanis datterselskapet i Myanmar bygger for tiden en havn i Yangon, tidligere kjent som Rangoon, til 290 millioner dollar – nesten 2,5 milliarder dollar – på land inderne leaser fra det Myanmar Economic Corporation (MEC). MEC er et konglomerat og holdingselskap som drives av militæret i Myanmar.

Ifølge den australske avisen ABC betaler Adanis datterselskap 30 millioner dollar for å lease eiendommen, i tillegg til å betale 22 millioner dollar i landklareringsavgifter.

Det norske oljefondet, som er under strenge etiske retningslinjer, eier aksjer for nærmere 1,4 milliarder kroner i det indiske konglomeratet.

Adani Group sa i slutten av mars at de ville konsultere myndigheter og interessenter om prosjektet etter at det kom rapporter om at havneenheten hadde en avtale om å betale millioner av dollar i leie til MEC.

Opp 40 prosent

Foreløpig har over 700 mennesker blitt drept i Myanmar etter å ha protestert mot militærkuppet, noe som har ført til internasjonal fordømmelse og sanksjoner mot MEC oget annet militært kontrollert konglomerat, Myanmar Economic Holdings Public Company, skriver Reuters.

Adani Ports vil bli fjernet fra S&Ps bærekraftsindeks før åpning på torsdag.

Aksjene i Adani Ports var ned 1 prosent like etter børsåpning tirsdag, men har generelt blitt lite påvirket av bråket i Myanmar. Siden kuppet ble gjennomført 1. februar, har Adani-aksjen steget rundt 40 prosent.