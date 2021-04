Arctic Securities hever kursmålet i Crayon Group Holding til 170 kroner, fra tidligere 130, og gjentar kjøpsanbefalingen, melder TDN Direkt.

Kursmålet heves dermed med 30 prosent og Arctic ser med det en oppside på 24 prosent i aksjen.

Meglerhuset mener at Crayon fortsatt vil vise godt momentum fra 2020 når kvartalstallene legges frem, i tillegg til at det venter 22 prosents vekst i bruttofortjenesten for 2021. Det er i tråd med selskapets egen guiding på 20-25 prosent.

«Vi synes 45 prosent avkastning på fri kontantstrøm (FCF) for et selskap som vokser over 20 prosent er attraktivt. Vi hevder videre at dagens selskapsverdi innebærer en «steady state FCF» på omtrent 344 millioner kroner, noe som er 23 prosent under estimatene for 2021, hvilket igjen betyr at markedet implisitt bruker en høyere WACC enn vi gjør», skriver meglerhuset i analysen.

Crayon-aksjen har steget cirka ni prosent så langt i år og er opp 154 prosent det siste året, til 137 kroner.