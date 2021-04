Bitcoin til ny toppnotering før kryptonotering

Bitcoin nådde tirsdag formiddag ny toppnotering – 62.718 dollar.

Det skjer samtidig som kryptobørsen Coinbase skal noteres på Wall Street onsdag. Bitcoin-kursen steg mer enn 4 prosent siste 24 timer til toppnoteringen, og markedsverdien for bitcoin ligger på rundt 1.170 mrd. dollar, ifølge Coinmarketcap.com. Det er like under 10.000 milliarder kroner.

Coinbase kan være verdsatt til så mye som 100 milliarder dollar – 850 milliarder kroner – mer enn for eksempel Intercontinental Exchange, som eier New York-børsen.

Kryptobullene anser noteringen av Coinbase som en milepæl i kryptoverdenen etter årevis med skepsis fra Wall Street og regulatoriske myndigheter.

Ethereum klatret også til ny toppnotering på 2.210 dollar.