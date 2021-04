Kina presser Jack Mas tech-baby til omstrukturering

Jack Ma og tech-gigant Ant Group får passet påskrevet når kinesiske myndigheter strammer skruene på sine tech-giganter.

Regulatoriske myndigheter i Kina har nå beordret Ant Group, som eier den populære Alipay-appen, til å gjøre en overhaling på driften og bli et finansielt holdingselskap som blir ført tilsyn til av sentralbanken i Kina.

Det gjør at Ant Group må følge samme regler som de tradisjonelle kinesiske bankene og at selskapets finansielle drift blir tungt regulert. Det vil for eksempel måtte følge regler for hvor mye kontantreserve det kan ha, i tillegg til hvor raskt det kan vokse, ifølge CNN.

– Ant Group må forberede seg på seriøse problemer i sine finansielle aktiviteter, sier Pan Gongsheng, visepresident i Kinas folkebank, til CNN.

Langt under krav

Meldingen kommer få dager etter Mas shoppinggigant Alibaba fikk en rekordstor bot på hele 23,6 milliarder kroner. Det la imidlertid ingen demper på stemningen på Hongkong-børsen der investorene sendte aksjen opp 6 prosent i morgentimene.

Fintech-selskapet hadde tilbake i juni 333 milliarder dollar utestående lån til små bedrifter og privatpersoner, ifølge deres noteringsprospekt, men hadde bare 2,5 milliarder dollar i kontantreserve.

I Kina må banker kunne dekke minst 11,5 prosent av deres utlånte midler, men det er Ant langt unna å nå. Kontantreserven står bare for 0,75 prosent av utlånte kapital.

Selskapet må også kutte båndene med andre fintech-selskaper som Alipay, Jiebei, Huabei og Yu'e Bao. Datter-selskapene vil bli plassert i en egen konsumentorientert del av selskapet og vil bli drevet i henhold til loven.

«Ant Group i sin helhet vil sette opp et finansielt holdingselskap for å sikre at driften er fullt ut regulert», sier selskapet i en uttalelse.