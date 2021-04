Profesjonelle investorer ser på bitcoin som en boble

I en undersøkelse gjennomført av Bank of America, kommer det frem at de fleste profesjonelle investorene tror bitcoin bare er en boble.

74 prosent av respondentene svarte at de ser på den verdensledende kryptovalutaen som en boble, mens bare 16 prosent svarte nei på det spørsmålet, skriver CNBC.

Teknologiaksjene mest overfylt

Fondsforvaltere rangerte også bitcoin som nummer to på listen over de mest overfylte handlene, bare bak teknologiaksjer. Langt foran miljø- og sosiokulturelle trender eller ESG og sykliske aksjer.

Litt over 30 prosent svarte at de syntes teknologisegmentet var mest overfylt, mens 27 prosent svarte bitcoin. Likevel svarte 10 prosent at de tror bitcoin vil overprestere i 2021.

I løpet av det seneste året har bitcoin mangedoblet seg, og seneste tidligere i dag oppnådde kryptovalutaen en ny toppnotering.

Redd for obligasjonsmarkedet

Undersøkelsen til Bank of America viser likevel at investorenes bekymringer endrer seg.

Mens pandemien hittil har vært den markedets største frykt. Har det nå flyttet seg til bekymringer over et mulig raserianfall i obligasjonsmarkedet hvis Fed reduserer sine aktivakjøp tidlig, etterfulgt av inflasjon.

Ifølge CNBC er det flere av investorene som ser på bitcoin som en inflasjonssikring, som et sted hvor man kan oppbevare pengene når prisene stiger.

Bank of America Fund Manager Survey er basert på svar fra 200 paneldeltagere, som forvalter over 533 milliarder dollar.