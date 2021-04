Nordea Markets: Første renteheving i desember uten Janssen-vaksinen

I USA har Johnson & Johnson-vaksinen, også kalt Janssen-vaksinen, blitt satt på pause etter at det har kommet frem noen blodpropptilfeller.

Denne vaksine var i utgangspunktet svært viktig for rask normaliseringen i Norge, da den ville ha gjort det mulig for de fleste over 18 år å bli vaksinert i løpet av sommeren.

Normalisering til høsten

Hvis derimot helsemyndighetene i Norge bestemmer seg for at det er for stor helserisiko i forbindelse med vaksinen, som vil det ta ytterligere 2-3 måneder før de fleste vokse er fullvaksinerte i Norge. Ifølge Nordea Markets vil da normaliseringen av økonomien også bli utsatt tilsvarende, men lengre sikt vil det ha lite å si.

– Hvis norske myndigheter bestemmer at vaksinen til Johnson & Johnson ikke kan brukes, vil den første renteforhøyelsen i Norge trolig komme i desember og ikke allerede i september som vi har forventet, skriver Nordea-analytikerne Dane Cekov og Kjetil Olsen i en analyse tirsdag.

Ifølge analytikerne har Norges Bank gjort det klart at de ønsker å se en normalisering av økonomiske forholdene før de hever styringsrenten. Den seneste meldingen fra sentralbanken var at den første renteforhøyelsen ville komme enten i september eller desember i år – med en sannsynlighet på 50/50.

– Den nøyaktige timingen avhenger hovedsakelig av når nok nordmenn blir vaksinert for å åpne økonomien igjen, skriver Cekov og Olsen.

AstraZeneca-dom på torsdag

Helsemyndighetene i Norge skal på torsdag avgjøre hvorvidt de vil ta i bruk AstraZenecas vaksine.

Johnson & Johnson har designet vaksinene sine basert på den samme teknologien, og de amerikanske blodproppsakene ligner de vi har sett i Europa etter bruk av AstraZenecas vaksine.

– Hvis norske helsemyndigheter bestemmer at vaksinen til AstraZeneca ikke skal brukes, er det sannsynlig at heller ikke Johnson & Johnsons vaksine vil bli brukt, tror Nordea-analytikerne.