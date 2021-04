Den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley, vil legge til rette for bærekraftige investeringer til 750 milliarder dollar, tilsvarende snaue 6.400 milliarder norske kroner. Dette er en tredobling av det som var satt som mål for to år siden. Det skriver Reuters.

Som del av planen, vil investeringsbanken styrke tilbud som «grønne» obligasjonslån, der betingelsene for lånet blir mer fordelaktige for utstederen, dersom den oppnår gitte mål for bærekraft.

Det er imidlertid ikke bare Morgan Stanley som intensiverer kampen om posisjonen som den mest bærekraftige banken. Bank of America gjorde det nemlig klart forrige uke at de også ville utvide deres satsning mot grønne bedrifter. Banken hevdet, ifølge Reuters, at de ville mobilisere 1.000 milliarder dollar innen 2030 for å jobbe mot en mer bærekraftig økonomi.

Morgan Stanley-aksjen er ned 0,4 prosent på New York-børsen tirsdag, mens Bank of America faller 1,5 prosent.