Stjerneforvalter: Dette blir de neste store trendene

– VI er veldig begeistret for digitale lommebøker, sier Cathie Wood til CNBC.

Cathie Wood er grunnleggeren av Ark Invest, som investerer i innovasjon. Flaggskipfondet til Ark Innovation Fund har i snitt de seneste fem årene hatt en avkastning på nesten 40 prosent, ifølge Forbes. Og bare det seneste året har det strømmet inn over 16,7 milliarder dollar inn i fondet.

Vil ta over for bankene

– Vi tror virkelig at disse digitale lommebøkene og tosidige markedsplasser kommer til å ta over mye av rollen bankene spiller i dag, sier konsern- og investeringsdirektøren i Ark Invest.



Wood har blant annet satset stort på aksjer som Square og PayPal, som foreløpig er dominerende blant de digitale lommebøkene. Square er den nest største aksjen i Ark Innovation, og representerer mer enn 7 prosent av ETF, skriver CNBC.

I Kina er WeChat Pay og AliPay de viktigste aktørene, ifølge Wood.

– Det blir digitalt, det blir mobilt. En liten bankfilial i lommen. Vi kommer til å ha alle slags finansielle tjenester tilgjengelige gjennom dem, inkludert lån, debetkort, kredittkort, aksjekjøp, bitcoinkjøp, sier Wood.

Vil kurere kreft

Den andre store trenden Wood ser komme er innen genomikk.

– DNA-sekvensering vil introdusere vitenskap i helsevesenets beslutningstaking for første gang, sier forvalteren og legger til: – Vi kan med hånden på hjertet si at inntil nå har mer enn halvparten av alle helsepolitiske beslutninger til dels blitt tatt gjennom gjetninger eller erfaringer. Nå skal vi ha dataene.

Fondet hennes innen genomikk, ARK Genomic Revolution ETF, har investert stort i Exact Sciences, et molekylær diagnostisk selskap som tar i bruk DNA-tester for å tidlig oppdage og forebygge tykktarmkreft. I tillegg til at fondet også har betydelige poster hos Invitae og CRISPR Therapeutics.



– Vi kommer til å være i stand til å kurere sykdommer som vi aldri trodde det var mulig å kurere, inkludert kreft, sier Wood.