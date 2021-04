Nedgraderer Hydro - oppjusterer kursmålet

DNB Markets nedgraderer deres anbefaling på Norsk Hydro til hold fra kjøp, mens kursmålet på aksjen oppjusteres til 55 kroner fra 50 kroner.

Det fremgår av en analyse onsdag, skriver TDN Direkt.

Torsdag morgen omsettes aksjen for 55,58 kroner på Oslo Børs.

DNB skriver at de for førstekvartal estimerer det høyeste driftsresultatet siden slutten av 2017 takket være høye aluminiumspriser. Samtidig trekker meglerhuset frem at ved nåværende prising handles Norsk Hydro på linje med aluminiums- og kullprisene, og de derfor ikke ser den samme oppsiden som tidligere. Meglerhuset har oppjustert sin aluminiumsprisprognose for 2022-2023 til 2.100 dollar pr. tonn fra tidligere 2.020 dollar pr. tonn for å reflektere økning i kinesiske kullpriser.

I forrige uke meldte selskapet at det har begynt en rekrutteringsperiode for sin enhet for utvikling av nye fornybar-prosjekter og -løsninger kalt Hydro Rein.