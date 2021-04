Coinbase stiger i førhandelen

På onsdag avsluttet den amerikanske kryptovalutabørsen Coinbase Nasdaq-debuten sin med et fall fra åpningen på 381 amerikanske dollar, til 328,28 ved stenging. Det setter selskapets markedsverdi til i overkant av 62 milliarder dollar. Det tilsvarer 520 milliarder kroner.

I førhandelen øker aksjeverdien i midlertid til 350 dollar, klokken 14.09 – en økning på rundt 8 prosent. Det kommer som en reaksjon på at Cathie Wood og hennes Ark Invest handlet Coinbase-aksjer for snaut 250 millioner dollar.

Det melder CNBC.

I perioden 2015 til 2018 jobbet det norske utviklerselskapet Bakken & Bæck med produktutvikling for kryptobørsen, og fikk i 2017 investere i selskapet. Hvor mye vil de ikke røpe, men selskapets regnskap viser at investeringen trolig lå mellom 500 000 og 1 million kroner. Avhengig av aksjekursutviklingen kan de tjene et sted mellom 50 og 100 millioner kroner.