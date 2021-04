Nordmann inn i europeisk ekspertgruppe: Skal sette retning for morgendagens fintech-selskaper

Advokatfullmektig i EY, PhD Linn Anker-Sørensen, er nå valgt inn i EUs verdipapir og -markedstilsyns (ESMA) ekspertgruppe for finansiell informasjon.

Gruppen ble etablert tilbake i 2012 for å bistå ESMA med vurderinger av regulatoriske initiativ innen fintech, bærekraftig finans og desentralisert finans.

Anker-Sørensens oppgave blir dermed, sammen med 20 andre medlemmer, å legge frem forslag til nye regler og evalueringer, og på den måten bidra til utvikling av EUs lovgivning.

Høyt på agendaen

– Det er veldig stas å ha blitt invitert inn som medlem i denne ekspertgruppen blant eminente fagfolk innen desentralisert og bærekraftig finans. Det er privilegium å få jobbe med tematikk som jeg brenner for, og som blir viktig for hele finanssektoren fremover, sier Linn Anker-Sørensen i en kommentar.

Hun peker på at man i dag er i en situasjon hvor deler av finansmarkedslovgivningen kommer direkte til anvendelse på nye typer finansielle instrumenter, mens andre deler av «ny» finans ikke like godt treffes av dagens regler.

– I ESMAs fintech-gruppe vil et felles europeisk rammeverk for nye betalingsløsninger, digitale verdiobjekter og plattformselskaper stå høyt på agendaen for de neste tre årene. Dette vil også kunne få direkte betydning for norske selskaper, og aktører som vil drive næring i Norge, sier Anker-Sørensen.