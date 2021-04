Kryptoplattformen Coinbase gikk på børs med et brak onsdag, og handelen ble startet og stoppet flere ganger på grunn av massiv pågang. Åpningsprisen ble til slutt 381 dollar, opp fra referanseprisingen på 250 dollar. Aksjen klatret helt til 429,54 dollar, før den endte på 328,80 dollar.

Fredag sluttet kursen på 342 dollar etter en oppgang på 6 prosent.

Onsdagens sluttkurs på 328,8 dollar ga Coinbase en markedsverdi på 85,8 milliarder dollar, tilsvarende 718 milliarder norske kroner. Det gjør at selskapet ser svært attraktivt ut, ifølge analytikere i meglerhuset BTIG.

«Vi tror at markedsverdien til Coinbase gjenspeiler at det er et selskap med uendelige vekstmuligheter, på samme måte som Zoom for videotelefoni, Tesla for elbiler og Snowflake for skyløsninger», skriver BTIG-analytikerne Mark Palmer og Andrew Harte i et kundenotat, ifølge MarketWatch.

Analytikerne mener at Coinbase er «gullstandarden blant digitale børser». Selskapet bør derfor betraktes som en markedsleder i en kategori drevet av betydelige endringer i forbrukernes adferd, og hvordan de benytter ny teknologi, ifølge Palmer og Harte.

Før onsdagens debut startet meglerhuset dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 500 dollar. Det tilsvarer en oppside på 46,2 prosent fra fredagens sluttkurs.

Trygg havn og institusjonell adopsjon

Coinbase har vokst kraftig de siste årene, og har i dag en markedsandel på 11,3 prosent i kryptouniverset. I 2018 var markedsandelen på 4,8 prosent. Det gjør selskapet til en trygg havn blant de ulike plattformene, og gir det en unik mulighet til å bygge videre, hevder BTIG.

Palmer og Harte peker på at Coinbase kan diversifisere inntektsstrømmen fra transaksjonsgebyrer, blant annet gjennom å satse mer på institusjonelle investorer, som vil være «en viktig drivkraft for vekst».

Analytikerduoen mener at de institusjonelle investorene kommer til å bli veldig viktige fremover, etterhvert som finansnæringens økosystem vil utvides til krypto. Visa kunngjorde blant annet forrige måned at det har planer om å gjøre transaksjoner i en «stablecoin» støttet av dollaren. I tillegg er det flere som tilbyr transaksjonsalternativer i bitcoin eller andre kryptovalutaer, som PayPal, Tesla og Square.