Markedsstrategen Phil Orlando i investeringsselskapet Federated Hermes er kjent som en stor markedsbull på Wall Street. Til tross for stadig nye rekorder for de tre toneangivende indeksene, spår Orlando at børsfesten fortsetter ut juli.

Strategen mener at S&P 500 kan nå 4.500 poeng ved utgangen av juli, som innebærer en vekst på rundt åtte prosent fra dagens nivå.

«I det tempoet økonomien vokser og inntektene vokser, så kan vi komme dit tidligere», uttaler Orlando til CNBCs «Trading Nation» fredag.

I forrige uke oppgraderte Federated Hermes den amerikanske BNP-prognosen til 6,4 prosent, fra tidligere 6,1, for året, med henvisning til de positive effektene fra Joe Bidens stimulipakke på 1.900 milliarder dollar.

«Hvis vi får rett i vårt estimat på 6,4 prosent, så vil det være den sterkeste årlige veksten siden 1984. Da var veksten på 7,2 prosent», sier Orlando.

God inntjening, men usikker høst

Inntjeningssesongen i USA og her hjemme er godt i gang og Orlando liker det han ser.

«Inntjeningen i første kvartal er veldig sterk. Det ser ut til at den kan øke over 30 prosent i år, som betyr at inntjeningsresesjonen er over. Andre kvartal vil dra nytte av den finanspolitiske stimulansen, så vi kan se en doblet inntjeningsvekst sammenlignet med fjoråret», sier han.

Det optimistiske synet har uansett en begrensning, og Orlando er bekymret for andre halvdel av 2021. Han peker på manglende klarhet for fremtiden rundt Bidens infrastrukturpakke og inflasjonsrisikoen.

«Spørsmålet er hva som skjer på slutten av sommeren. Core PCE (den private forbruksindeksen) er opp rundt 2,5 prosent allerede, så kanskje den vil normalisere seg etterhvert? Vi kan også ha begynt å så frøene til en mer bærekraftig økning i inflasjonen. Vi vet ikke svaret akkurat nå», mener strategen.

På sektornivå holder investoren en knapp på finans, energi, forbrukeraksjer, industri og små selskaper med vekt på fremvoksende markeder. «Disse sektorene har overgått teknologi i det siste», sier han.