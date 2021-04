ABG øker topplinjen med 181%

Topplinjen øker hos ABG med 181 prosent fra fjoråret, og ender på 738 millioner kroner. Sammenlignet med fjerde kvartal i fjor er imidlertid tallene noe lavere enn honorarfesten den gang på 893 millioner kroner. Fjerdekvartal pleier da historisk å være bedre enn første kvartal, som både i fjor og i 2019 var årets svakeste kvartal for ABG.

På forhånd har det ikke vært spørsmål om investeringsbankene og meglerhusene vil levere gode tall for første kvartal, men hvor gode de kunne bli. Tallene skal forsvare en kursoppgang i ABGs børsnoterte aksje på 47 prosent så langt i år.

– Det høye aktivitetsnivået i andre halvdel av 2020 fortsatte gjennom første kvartal i år, og markedene viser ingen tegn til å kjøle seg ned, uttaler ABGs konsernsjef Jonas Ström i rapporten.

Han mener de høye inntektene forklares av de gode markedene, men mener også at ABG styrker sin posisjon sammenlignet med konkurrentene. Her trekker han frem den svenske divisjonens markedsandel innen egenkapitaltransaksjoner.

Børsfest

– De av dere som har fulgt oss over tid vet at første kvartal er et sesongmessig svakt kvartal, som det er for resten av vår industri. Vinduet er veldig kort i første kvartal, og nær sagt alt av transaksjoner skjer i mars, uttaler Ström under tirsdagens presentasjon.

Så sier han med trykk:

– Slik var det ikke i år.

ABG gjennomførte egenkapitaltransaksjoner (ECM) for totalt 98 milliarder kroner i første kvartal, hvorav 29 milliarder knyttes til børsnoteringer. Tallet er høyere enn det det var i hele 2017, 2018 og 2019. I 2020 endte volumet på 138 milliarder kroner.

– Inntektene våre var rekordaktige i første kvartal, og det nest beste vi har hatt i selskapet. Det overgår også tallene fra fjerde kvartal i 2007, sier Ström.

Av ABGs inntekter stammer 492 millioner kroner fra selskapsfinansiering, som også inkluderer obligasjonsfinansiering (DCM).

ABG rapporterer en driftsmargin på 37 prosent.

ABG Sundal Collier Holding (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 738,0 262,9 Driftsresultat 274,0 36,5 Resultat før skatt 269,8 36,8