Danske Bank kutter kursmål to dager før tallene slippes

Danske Bank nedjusterer kursmålet på Gjensidige Forsikring fra 218 til 200 kroner. Ifølge TDN Direkt velger tallknuserne å opprettholde sin hold-anbefaling.

Danske Bank skriver i en rapport at de ikke venter noen større overraskelser i Gjensidiges førstekvartalsrapport. Ifølge TDN Direkt beskriver meglerhuset kapitalmarkedsdagen i november som hovedtrigger for nye finansielle mål, samt at gjenåpningsfasen etter covid-19 sannsynligvis vil reversere den positive medvinden innen forsikringskrav.

Gjensidige presenterer sine kvartalstall 22. april.

Handles nær all-time-high

«Ettersom aksjen handles nær all-time-high forblir vi forsiktige inntil vi ser mer bevis på strukturell EPS-vekst», skriver Danske Bank.

For fire uker siden endte aksjen på rekordhøye 208,8 kroner. Intradagrekorden er på 212,80 kroner og fant sted i slutten av januar.

UBS anbefaler salg

I slutten av mars tok UBS opp dekning på Gjensidige Forsikring, noe som resulterte i en salgsanbefaling og et kursmål på 178 kroner.

«Vi tror det er en stor del usikkerhet i aksjen, noe som gjør det til en vanskelig investering i øyeblikket», skrev UBS, ifølge TDN Direkt.

Tirsdag omsettes aksjen for 195,25 kroner, ned 0,8 prosent.