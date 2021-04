Gaming Innovation Group terminerer langsiktig kontrakt

Gamblingselskapet Gaming Innovation Group (GiG) meldte i desember at selskapet har inngått en avtale med en ikke-navngitt europeisk mediegruppe. Avtalen gikk ut på at selskapet skulle stå for leveringen av GiGs "iGaming-plattform", data plattform samt administrerte tjenester.

Tirsdag melder GiG derimot at kontrakten er annullert.

Endringer i strategien til medieselskapet til å operere på egen lisens skal ha skapt en situasjon der samarbeidet ikke lenger er levedyktig for partene.

«Endringen i strategien har ført til en blokkering av muligheten til å jobbe sammen videre. Selv om det er synd å si opp avtalen, ønsker vi dem lykke til,» uttaler administrerende direktør Richard Brown i meldingen.

Termineringen vil ikke påvirke selskapets økonomiske prognoser for 2020 eller de langsiktige økonomiske målene, melder selskapet.