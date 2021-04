Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 22. april:

SpareBank 1-analytiker Teodor Sveen-Nilsen reagerer sterkt på Equinors nye regnskapspraksis. Han advarer nå sine egne kunder om at Equinor blåser opp aksjekursen.

Fra 2021 vil engangseffekter fra olje og gass bli fjernet fra Equinors justerte resultat, mens engangseffekter fra havvind skal være en del av normalresultatet.

Sveen-Nilsen tror ikke markedet kommer til å fange opp inkonsistensen, og at det medfører en for høy aksjekurs for Equinor.

---

Kryptoselskapet AKJ drømmer om å bli BlackRock i krypto.

Det er nordmannen Anders Kvamme Jensen som står bak. Han har siden 90-tallet drevet meglerhus, hedgefond og finansteknologi i London, gjennom selskapet AK Jensen Group.

AKJ har nå 740 millioner dollar på sin hedgefond-plattform. Målet er å øke forvaltningskapitalen med over 100-gangeren.

---

Corona og masse nytt kontorareal i Stor-Oslo gir lavere priser. Nå faller kontorleieprisene for første gang siden 2016.

Prisfallet, og en merkbart mindre etterspørsel, gjelder særlig i toppsegmentene.

Analysesjef Øyvind Johan Dahl i Newsec mener utviklingen er forståelig når fremtiden er uklar som nå.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Nord-Norgebanen, som Stortinget tirsdag vedtok å bygge.

En jernbane fra Fauske til Tromsø vil aldri bli bygget. Det er rett og slett for dumt.

De 375 kilometrene er anslått å koste noe rundt 107 milliarder kroner, 120 milliarder kroner eller 130 milliarder kroner. Like crazy alt sammen, skriver Hegnar.

---

Resultat pr. 1. kv.:

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30