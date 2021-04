Fredag tordnet det på nytt fra CNBCs Jim Cramer.

Han mener investorene må holde øynene åpne for kjøpsmuligheter under kvartalssesongen.

Når selskapet rapporterer kvartalsrapportene reagerer markedet umiddelbart og Wall Street pleier å gjøre mange feil.

– Det vil komme rapporter neste uke som blir møtt med negativitet, men det er ikke nødvendigvis dårlige rapporter. Jeg anbefaler dere å utnytte den svakheten, sier Cramer på sitt program Mad Money.

Neste uke rapporterer store navn som Boeing, Microsoft, Starbucks, Tesla og Amazon tall for første kvartal. Her hjemme i Norge står blant andre Hydro, flere Røkke-selskaper, Storebrand, DNB, Equinor, Europris, Otello og Norwegian for tur.

Alt ligger til rette for en brutal uke rapporteringsmessig, og det vil bli store bevegelser i enkeltaksjene som legger frem tall.

– Når vi går inn i neste uke må du tenke på hvilke aksjer som blir knust like mye som du ser på aksjene som går bra. Markedet skaper noen vanvittige kjøpsmuligheter nå, sier Cramer.

Disse selskapene legger frem tall neste uke, og her er Cramers tanker om aksjene: