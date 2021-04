Ventet bitcoin-fall

Etter å ha vært overraskende stabil i år, har bitcoins kjente volatilitet kommet tilbake med full styrke den seneste tiden. Fra å ha hatt all time-high på 63.729 dollar i forrige uke, har kryptovalutaen nå falt til et nivå på under 50.000 dollar (i skrivende stund på 49,554 dollar).

Forslaget fra den amerikanske presidenten Joe Biden om en ekstraskatt for velstående innbyggere satte ekstra fart på bitcoin-nedturen, som var ned over 7 prosent på fredag, skriver Bloomberg.

– Trusselen om regulering, enten direkte i utviklede markeder eller indirekte via skatteseddelen, har alltid vært en akilleshæl med kryptovaluta, sier Jeffrey Halley, analytiker i det amerikanske finanshuset OANDA.



Falt «bare» 25 prosent

Selv om den digitale valutaen har vært mer stabil enn vanlig i år, sier likevel investorer og analytikere at en korreksjon var på ventet.

– I løpet av april har markedene blitt litt overopphetet på grunn av et stort antall margin- og leveraged tradere. Dette skaper en opphaussing, og korreksjonen var bare å forvente, sier Ulrik Lykke, adm. direktør i kryptohedgefondet ARK36.

Lykke legger også til at tradernes angst kan også ha spilt en rolle.

– Det er verdt å merke seg at bitcoin falt «bare» falt 25 prosent fra all time-high, og det er grunn til å tro at markedet vil forbli bullish – med mindre prisen faller under 40.000 dollar, sier Lykke.



Dalene etterspørsel hos JPMorgan

Felix Dian, grunnleggerne av kryptoinvesteringsfond MVPQ Capital, sier det var på tide med en korreksjon for bitcoin.

– Vi har faktisk rekordmange abonnement i fondet vårt denne måneden, fra institusjonelle kunder, med mange villige til å bruke dette som en mulighet til å styrke posisjonen sin, sier Dian til Bloomberg.

For JPMorgan Chase har derimot etterspørselen fra institusjonelle kunder falt den seneste tiden.

– Institusjonell etterspørsel har faktisk avtatt. Jeg er ikke sikker på hva som kan utløse en akselerasjon av institusjonell etterspørsel. Du trenger enten en stor kunngjøring som Tesla, eller rett og slett en korrigering for å stimulere institusjonelle investorer til å komme tilbake til markedet, sier strateg Nikolaos Panitgirtzoglou hos JPMorgan Chase.

22.04.2021

