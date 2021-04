SpareBank 1 Markets anbefaler 8 aksjer

- - - - - - -

I løpet av forrige uke falt ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets 2,0 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 11,1 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 9,4 prosent.

De aksjene som gjorde det best i forrige uke var Kid og Salmar som klatret henholdsvis 1,6 prosent og 0,9 prosent. Verst gikk det med ContextVision og Protector Forsikring som falt henholdsvis 5,3 prosent og 4,8 prosent.

Dropper ContextVision

Nå kvitter analytiker Petter Kongslie seg med nettopp ContextVision etter en nedgang på 15,2 prosent i siden aksjen ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av januar.

Kongslie mener det langsiktige investeringscaset er intakt. Samtidig sørger coronautfordringene for at bedringen av estimatene kan ta lenger tid enn forventet.

I forrige uke presenterte ContextVision sine kvartalstall. I første kvartal 2021 omsatte selskapet for 20,3 millioner svenske kroner og fikk et negativt resultat på 4,0 millioner svenske kroner. Toppsjef Fredrik Palm erkjente at salget fortsatt blir påvirket av pandemisituasjonen.

De to aksjene i porteføljen som har levert best avkastning i 2021 er Protector Forsikring og Zalaris. Siden begynnelsen av januar har de gått opp henholdsvis 55,4 prosent og 27 prosent.