Vipps må gi tilgang til BankAxept og BankID i tre nye år

I 2018 vedtok Konkurransetilsynet at Vipps AS fikk kjøpe BankAxept og BankID Norge på vilkår. I dag har Konkurransetilsynet vedtatt at vedtaket med vilkår skal fornyes for tre nye år.

Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding mandag.

Vedtaket fra 2018 tillot foretakssammenslutningen mellom Vipps, BankAxept og BankID på vilkår. Vipps ble blant annet forpliktet til å gi tilgang til BankAxept og BankID på ikke-diskriminerende vilkår til tredjeparts betalingsløsninger. Vedtaket gjaldt i tre år, til 27. april 2021, med mulighet for tilsynet å fornye vedtaksperioden.

«Konkurransetilsynets undersøkelser viser at BankAxept og BankID fremdeles er viktige og nødvendige innsatsfaktorer i markedet,» skriver seniorrådgiver Kristjan Ryste i meldingen.

Det er Konkurransetilsynets vurdering at en videreføring av vilkårene i tre nye år er nødvendig for dempe de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

Konkurransetilsynet skal derfor ha kommet til at vedtaket skal fornyes og at vilkårene videreføres i tre nye år, til og med 27. april 2024.