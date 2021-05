Biden blåser de andre presidentene av banen på børs

På fredag hadde USAs president Joe Biden sittet 100 dager bak skrivebordet i Det hvite hus. Dagene er blitt mer enn symbolske, og de amerikanske presidentene blir vurdert etter hvordan de har klart å gjennomføre planene sine.

Økonomien er åpenbart et svært viktig tema, og på børs har Biden blåst de andre presidentene de siste 70 årene av banen.

Siden valgdagen 3. november og i løpet av Joe Bidens 100 første dager som president har S&P 500-indeksen steget 24,1 prosent, til tross for en global pandemi. Til sammenligning steg indeksen «kun» 11,4 prosent i samme periode under Donald Trump. For Barack Obama og George W. Bush var utviklingen negativ, men det skal legges til at de måtte takle en finanskrise og terrorangrepene 11. september 2001.

«Siden valgdagen og Bidens første 100 dager har markedet hatt den sterkeste egenkapitalavkastningen på S&P 500 på minst 75 år. Det skyldes massiv finanspolitisk stimuli og ambisiøse prosjekter», skriver JP Morgan Chase-strateg John Normand i et notat, melder CNBC.

Medvind og volatilitet

Til tross for at Joe Biden har fått god fart på de amerikanske indeksene, skal det legges til at det er vanskelig å bedømme resultatet så tidlig i et presidentskap. I Bidens tilfelle er det spesielt vanskelig å måle om markedet reagerte positivt på at han ble innsatt, eller om investorene fortsatt rir den positive bølgen som startet i slutten av mars i 2020.

«Alle som hadde blitt innsatt som president i år skulle hatt ganske betydelig medvind på børs», sier Art Hogan, sjefsmarkedsstrateg i National Securities, til CNBC.

Biden har også fått god hjelp etter at Kongressen bevilget mer enn 3.000 milliarder dollar i stimulans, og Federal Reserve har ført en snill pengepolitikk. I tillegg har presidenten lansert en enorm infrastrukturplan, og en helseplan skal være på trappene.

Til tross for et solid bull-marked, har volatiliteten vært relativt høy. Under Bidens ledelse har 31 av de første 100 dagene resultert i en daglig endring på 1 prosent eller mer på S&P 500. Økt inflasjonsfare og et budsjettunderskudd på 1.700 milliarder dollar i første halvdel av regnskapsåret 2021, som følge av alle stimulitiltakene, bidrar også til børsspenning fremover.