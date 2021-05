Nordic Unmanned inngår joint venture

Droneselskapet Nordic Unmanned har inngått en joint venture med finske Aeromon for etableringen av et selskap for maritim utslippsovervåkning.

Det melder selskapet i en melding onsdag morgen.

Foretaket skal eies med 60 prosent av Nordic Unmanned, som også vil bli selskapets største kunde. Teknologien vil bli brukt i Nordic Unmanneds eksisterende kontrakter og tilbys til nye kunder.

Nordic Unmanned vil investere 1,5 millioner euro i foretaket, og har en eksklusiv rett på kjøp av resterende 40 prosent, opplyses det.

Endelig etablering av selskapet ventes å skje i tredje kvartal 2021.