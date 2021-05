Crayon inngår femårig avtale verdt to milliarder

Crayon har inngått en avtale med et selskap innen offentlig sektor i USA til en verdi på 250 millioner dollar, tilsvarende i overkant av to milliarder kroner, over fem år, ifølge en melding fra selskapet onsdag.

Selskapet skriver at avtalen er en av de største avtalene innenfor offentlig sektor i USA i Microsoft sin historie, og viser Crayons økte fotavtrykk i markedet utenfor sin nordiske base.

Ifølge meldingen vil avtalen tillate denne offentlige enheten å sikre at sine ansatte har de riktige digitale verktøyene for å være produktive og samarbeide sikkert i ethvert miljø.