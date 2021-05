21-åring solgte barnebilde av seg selv for 4 millioner

Meme-universet er enormt og nye memes oppstår raskere enn lemenunger i lemenår.

Nå har Zoe Roth, 21-åringen som er avbildet i et verdenskjent meme kjent som «Disaster Girl» – solgt nevnte bilde som en NFT (non-fungible token) for over 4 millioner kroner.

Roth var fire år gammel da faren hennes tok det ikoniske bildet av en smilende jente foran en planlagt brann som brannmenn slukket under en øvelse.

Nå forteller Roth til Raleigh News & Observer at hun for en tid tilbake fikk et tips på en e-post om å ta kontroll over bildet sitt ved å selge det som en NFT.

– Det er ikke sjans at det går, sa hun til avisen.

Men etter litt research fant hun ut at det så absolutt var sjans for at det skulle gå. De ansatte en advokat for å sørge for at «mintingen» av NFT-en – å laste opp bildefilen til en blockchain – gikk riktig for seg.

16. april ble NFT-en lastet opp og en 24-timers auksjon startet. Roth regnet med å selge for rundt 100 ether – rundt 2,2 millioner kroner. Etter auksjonen var over endte salget på 180 ether – 4 millioner kroner etter dagens kurs.

Roth og faren hennes fikk også inkludert i avtalen at hver gang NFT-en blir solgt vil de få 10 prosent av salget.

Tidligere har også Twitter-sjefen solgt sin første Twitter-melding som NFT og en kunstner solgte en stor JPEG-fil for 585 millioner.