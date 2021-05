Protector Forsikring betaler tilleggsutbytte til aksjonærene

Selskapet utbetaler dividender på 1,67 kroner per aksje. Det kom frem i en børsmelding onsdag kveld. Selskapet kan se tilbake på et kvartal med en profitt på 572,8 millioner kroner. På samme tid i fjor hadde selskapet et negativt resultat på 384,9 millioner kroner.

Det sterke kvartalet forklarer selskapet med et sterkt investeringsresultat og et godt teknisk resultat.

Investeringsavkastningen endte på 580,5 millioner, opp fra -452,1 millioner i første kvartal 2020.

Som følge av dette har styret besluttet å gi et tillegsutbytte på 137,5 millioner kroner tilsvarende 1,67 kroner pr. aksje. Aksjonærene vil få pengene på konto den 12. mai.