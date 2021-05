Japansk konsern vil gjøre Spetalen-favoritt til hovedleverandør

Bergen Carbon Solutions, som blant annet har storinvestor Øystein Stray Spetalen på eiersiden, stiger tosifret fra start på Oslo Børs etter en børsmelding om at administrerende direktør Jan B. Sagmo har mottatt et signert brev om intensjonsavtale fra et japansk selskap.

Ifølge meldingen vil det japanske selskapet utvikle forretningsforbindelser med BCS, der selskapet kjøper karbon-nanofibre (Econanano). Det er begge parters intensjon å etablere BCS som en av hovedleverandørene, opplyses det.

Det japanske selskapet, som har en lang historie og har virksomhet i over 70 land, ønsker å bruke den kjøpte karbon-nanofiberen i sin produksjon av komposittmaterialer, opplyses det.

Vilkår og betingelser vil bli forhandlet så snart som mulig, dette inkluderer kjøpesum, volumer, produktkvalitet, leveringsforpliktelser og betalingsbetingelser.

Begge parter har en felles intensjon om å inngå en endelig leveringsavtale så snart som mulig, opplyses det.

Øystein Stray Spetalen sitter på en betydelig eierandel i BCS, gjennom Saga Pure.

BCS ble startet av Jan B. Sagmo og Finn Blydt-Svendsen på bakgrunn av en bacheloroppgave ved Høgskolen på Vestlandet, der temaet var produksjon av karbonnanofibre fra CO2.