– Selskapet har nok vært litt uheldig med timingen og muligens også med markedene de har gått inn i. Spania og Italia har blitt hardere rammet enn mange andre markeder av pandemien, sier han videre.

Venter bedre tider

I fjor endte Axactor opp med et underskudd på 28,4 millioner euro. Til sammenligning fikk inkassoselskapet et resultat før skatt på 32,6 millioner euro i 2019.

Axactor-sjef Johnny Tsolis sa til Finansavisen i februar at han lovte aksjonærene bedre tider.

– Er Axactor på bedringens vei?

– Vi fokuserer på å bedre driften i Axactor hver eneste dag og har implementert betydelige driftsendringer de siste 12 månedene. Dette, i kombinasjon med et marked som henter seg inn etter pandemien, mener vi utgjør et godt grunnlag for sterkere driftsresultat i 2021 sammenlignet med fjoråret, sier Tsolis til Finansavisen.

KOSTNADSPROGRAM: Konsernsjef Johnny Tsolis la fredag frem førstekvartalsrapporten. Der fremgår det at Axactor lanserer et kostnadsprogram med mål om årlige besparelser på 4,8 millioner euro. Foto: AXACTOR

– Første kvartal var et nytt steg i riktig retning på underliggende drift og EBITDA var opp 26 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I tillegg har vi restruktureringskostnader på over tre millioner euro som belaster resultatet i første kvartal. Axactor har blitt påvirket av pandemien på flere måter, fremdeles er over halvparten av våre 1200 ansatte på hjemmekontor og vi opplever, av ulike årsaker, lavere volum til inkasso fra våre kunder, sier Tsolis videre.

Kostnadsprogram

Rett før jul i fjor annonserte Axactor en omfattende restrukturering av balansen. Et obligasjonslån på 200 millioner euro ble refinansiert og to bankfasiliteter ble slått sammen til bedre betingelser. Samtidig endret Axactor samarbeidsstrukturen med John Fredriksens private selskap Geveran Trading ved at Axactor kjøpte ut Fredriksens eierandel på 50 prosent i det felleseide investeringsselskapet Axactor Invest for 50 millioner Axactor-aksjer til kurs åtte kroner. I tillegg har selskapet hentet inn frisk kapital, både gjennom en rettet emisjon og en reperasjonsemisjon.

I dagens rapport annonseres det at et kostnadsprogram har blitt iverksatt, hvor Axactor målretter 4,8 millioner euro i årlige besparelser.

– Restruktureringen av balansen og kostnadsprogrammet vil være viktige bidragsytere til vårt viktigste mål om å øke avkastningen på egenkapitalen og begynne å betale utbytte, sier Tsolis i dagens rapport.

Porteføljeboom i 4.kv?

Pandemien har gjort markedsforholdene for inkassoselskapene utfordrende, og samtidig har investeringene i misligholdte porteføljer vært betydelig lavere enn normalt. I løpet av første kvartal kjøpte Axactor misligholdte porteføljer for 16 millioner euro. Axactor venter å kjøpe porteføljer for mer enn 200 millioner euro i 2021.

En rekke analytikere Finansavisen har snakket med mener det vil komme et svært attraktivt marked for kjøp av misligholdte porteføljer når pandemien er tilbakelagt. I denne bransjen er det viktig å investere motsyklisk og med grepene Axactor foretok før jul mener analytikerne at selskapet er godt rigget til å hive seg over billige misligholdte porteføljer når den tid kommer.

– Vi ser en volumøkning i markedet allerede i inneværende kvartal, men vi forventer at større volumøkninger vil starte i fjerde kvartal og videre inn i 2022. Med det sagt, Axactor kommer til å være veldig selektive på hvilke porteføljer vi ønsker å kjøpe, spesielt med tanke på kvalitet, men også pris, sier Tsolis til Finansavisen.

Ingen fest

Det har ikke vært feststemning blant Axactor-aksjonærene på Oslo Børs så langt i går. For mens Oslo Børs har fortsatt å fosse frem, har Axactor-kursen falt 10 prosent og handles nå til kurs 9,60 kroner. Og selv om Axactor kursen har løftet seg betydelig siden bunnivået på fem kroner etter børskrakket i mars i fjor, er den fremdeles milevis unna nivået før pandemien. Ved inngangen til fjoråret sto Axactor-kursen i nesten 20 kroner.

Axactor (EUR mill.) 1. kv./21 1. kv./20 Brutto omsetning 84,9 79,2 Totale inntekter 61,0 55,6 EBITDA 17,7 14,1 Resultat før skatt -1,7 5,6