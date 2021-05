Dogecoin skaper furore både i sosiale medier og blant profesjonelle investorer.

Mark Cuban, eier av basketballaget Dallas Maverics og suksessfull investor, slo gjennom under dotcom-boblen og har de senere år blitt en aktiv kryptoinvestor.

Han erkjenner at dogecoin startet som en vits, men ser likevel stor verdi i kryptovalutaen og omtaler det som en av de «sykeste historiene noensinne».

– Når noen spør om dogecoin er en god investering vil jeg vel si at det ikke er verdens beste investering. Men det er en hel del bedre enn å spille på lotto! Og vet du hva? Det kan gå opp! sier Cuban i et intervju med Ellen DeGeneres på The Ellen Show.

Han understreker også viktigheten av at man kan lære noe om å investere dersom man kjøper dogecoin.

– Kjøper du dogecoin til en verdi av 5, 10 eller 15 dollar har du masse å spille med og kan lære hvordan investering fungerer, sier han.

Når DeGeneres spør om forskjellen på de forskjellige kryptovalutaene svarer Cuban at «bitcoin er som et digitalt gull, ethereum er som digital valuta og så har du dogecoin som bare er gøy».

Dogecoin siste måned. Foto: Coindesk

Dogecoin startet som en vits mellom to programmerere rundt 2013, men har nå vokst til å en markedsverdi på 35 milliarder dollar. Tidligere i april var den helt oppe på 50 milliarder dollar etter et markant rally.

Kryptobull Mike Novogratz er imidlertid sterkt uenig i det Cuban sier og mener dogecoin gjør investering trivielt, nesten til et spill, og at det kan skade investorer som blir dratt inn i hypen.



– La oss anbefale folk de tryggeste veddemålene, ikke denne vitsen av en valuta, sier Novogratz i et intervju med Bloomberg, og fortsetter:

– Jeg tror Mark gjør en feil her.