Kahoot! må punge ut 55 millioner ekstra til Actimo-aksjonærene

Kahoot må betale Actimo-aksjonærene 6.7 millioner dollar i ekstra kompensasjon, tilsvarende om lag 55,5 millioner kroner.

I september meldte Kahoot! at selskapet skulle kjøpe opp danske Actimo for 26-33 millioner dollar, og i oktober ble det meldt at Actimo-aksjonærene skulle få ytterliggere vederlag hvis selskapet nådde visse mål før 31. mars 2021.

Det gjorde selskapet, og Kahoot skal derfor betale ut ytterliggere 6.674.966 dollar, ifølge en børsmelding fredag.

Vederlaget blir utbetalt ved utstedelse av omtrent 16 millioner i aksjer og resten i kontanter.

Actimo-aksjonærer vil motta 186.039 nye aksjer til en kurs på 86,62 kroner aksjen. I tillegg opplyses det at aksjonærene har inngått en lock-up avtale på inntil 24 måneder fra oppkjøpstidspunktet 5. oktober 2020.

Kahoot-aksjen falt én prosent på børsen fredag, og omsettes til 87,45 kroner aksjen.