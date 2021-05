Avkastningstallene som fremkommer under stammer fra Bessembinders studie og er referert i ulike amerikanske medier.

Procter & Gamble. Beregnet annualisert avkastning fra 1929 til 2016: 10,5 prosent.

Procter & Gamble er en av verdens mest pålitelige aksjer. Selskapet har betalt utbytte siden 1891. En verdenskrig eller to rammer ikke denne giganten. Procter & Gamble eier mange verdens kjente merkenavn innen handel, som Pampers og Gillette, som folk må ha både i krig og fred.

Altria. Beregnet annualisert avkastning fra 1926 til 2016: 17,7 prosent.

Hva i all verdens for slags selskap er dette? Stikkordet er tobakk. Altrias røtter kan bli sporet tilbake til en liten tobakksbutikk i London for flere århundrer siden. I dag eier de store aktører som Philip Morris, U.S. Smokeless Tobacco og sigarprodusenten John Middleton. Det mest kjente varemerket er Marlboro. Den beregnede avkastningen fra Hendrik Bessembinde er nesten ikke til å tro. Her lukter det svidd, selv om aksjen ikke har vært noen fest å eie siste tiår.

General Electric. Beregnet annualisert avkastning fra til 2016: 10,7 prosent

Starten på General Electric er ikke mindre et lite stykke verdenshistorie og inkluderer navn som Thomas Edison og J.P. Morgan. Da Dow Jones-indeksen ble laget i 1896 var General Electric et av 12 selskaper. Gjennom flere tiår under forrige århundre var også selskapet et industrilokomotiv og en superaksje. Det enorme konglomeratet har ikke vært noen vinneraksje det siste tiåret.

International Business Machines. Beregnet annualisert avkastning fra 1926 til 2016: 13,8 prosent.

Alle teknologiaksjers mor. IBM begynt å se på kunstig intelligens før denne journalisten var født. Likevel var det hardware som drev de store inntektene gjennom mye av historien. IBM er ingen suksesshistorie fra nyere tid. Etter at alt ble flyttet til skyen har selskapet fått konkurranse fra Amazon, Microsoft, Google, Oracle og Cisco Systems. Men historien er likevel knallsterk. Dinosauren av en teknologigigant har levert en årlig avkastning på nesten 14 prosent.

Coca-Cola. Beregnet annualisert avkastning fra 1926 til 2016: 13,1 prosent.

Coca-Cola ble oppfunnet i 1886. Selskapet har betalt ut kvartalsvis utbytte siden 1920-tallet. Her har det vært god kursoppgang også i nyere tid, men du eier ikke Coca-Cola for å se solide kurshopp. I nyere tid har det vært mer fart i konkurrenten PepsiCo, også det en aksje som har over et århundre på børs.

ExxonMobil. Beregnet annualisert avkastning fra 1926 til 2016: 11,9 prosent

Exxon og Mobil var begge barn av Standard Oil, men ble med årene en gigant og har i mange perioder vært verdens største selskap. I år ut og år inn betalte selskapet solide utbytter. Tenker vi på oljeselskaper i dag tenker vi på dinosaurer, men sannheten er at ExxonMobil i gjennomsnitt har betalt ut et utbytte på 6,3 prosent de siste 35 årene. Så må vi skynde oss å si at det slett ikke har vært noen fest å være aksjonær her de siste to tiårene.

Aksjekursen er lavere i dag enn den var gjennom det aller meste av forrige tiår.

General Motors. Beregnet annualisert avkastning fra 1926 til 2009: 5,0 prosent

Selve symbolet på industrialisering og velstandsutvikling gjennom det forrige århundre. Aksjen ble en del av Dow Jones-indeksen i 1915. Dessverre gikk selskapet konkurs i 2009. Bilprodusenten overlevde to verdenskriger, men ikke en finanskrise.